２０日にも首相指名選挙＝自民、立民に提案

自民党の梶山弘志国対委員長は１０日、立憲民主党の笠浩史国対委員長と国会内で会談した。梶山氏は２０日にも臨時国会を召集し、冒頭に首相指名選挙を行う日程を提案。笠氏は衆院議院運営委員会の筆頭理事間で協議に入りたいと応じた。この後、両党の参院国対委員長も会談し、２０日を軸に調整を進めることを確認した。

梶山氏は会談で、自民総裁選や公明党との連立協議の影響で国会召集が遅れ、「迷惑をかけて申し訳ない」と陳謝。笠氏は「遺憾だ」と語った。与野党は衆参両院議運委の理事会を１５日にも開催し、日程を協議する方向だ。

公明が連立政権からの離脱を決め、高市早苗自民総裁の新首相選出は見通せない。それでも自民が国会召集を急ぐのは、今月下旬に外交日程が続くためだ。

２６日からマレーシアで東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議が開かれ、２８日には日米首脳会談を調整。３１日からは韓国でアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が控えており、遅くとも２４日までには新政権を発足させる必要がある。

国対委員長会談に臨む自民党の梶山弘志氏（中央左）と立憲民主党の笠浩史氏（同右）＝１０日午後、国会内

