新聞購読率、５割に減少＝「毎日接する」ネットニュース首位―調査会世論調査

全国で新聞を購読する人の減少が続き、割合が５０．１％となったことが１１日、公益財団法人「新聞通信調査会」（西沢豊理事長）の世論調査で分かった。毎日接するニュースは、インターネットが初めてトップとなった。

調査は７月１８日～８月１７日、全国の１８歳以上の男女５０００人を対象に実施。２６６５人から回答を得た。

新聞の購読率は、昨年度の調査から３．７ポイント減少し、５０．１％。調査を開始した２００８年度（８８．６％）以来、減少傾向が続いている。

１８年度から質問項目に加わった毎日接するニュースで、最も多かったのはインターネットの４６．５％だった。これまでトップだった民放テレビ（４６．１％）を初めて逆転した。その他はＮＨＫテレビ（３５．８％）、新聞（３３．４％）、ラジオ（９．２％）と続いた。

今年７月の参院選で投票先を決める際に参考にしたメディアについては、民放テレビが最多の４２．５％。ただ、年代別では１０～３０代でインターネット（ＳＮＳ以外）がトップとなり、２０代はＸ（旧ツイッター）などの「短文投稿型ＳＮＳ」が新聞などの既存メディアよりも上位となった。

