日本酒、英国で裾野拡大へ＝消費者アピールが鍵

【ロンドン時事】英国で「ＳＡＫＥ（日本酒）」への関心が高まっている。高級紙タイムズが特集を組んだり、地元スーパーが取り扱いを始めたりと、和食ブームがけん引する形で認知度も向上。一方で、コロナ禍を経て家飲みが増えたほか、若者世代は低アルコールやノンアルコールを好む傾向があり、日本酒の裾野拡大には逆風となりかねない状況だ。関係者は逆風を追い風に変えるべく、「消費者に直接アピールすることこそが鍵」と強調する。

「消費者を動かさないと小売店での取り扱いは増えず、普及しない」。英国で約２０年日本酒プロモーターとして活躍する吉武理恵さんはこう語る。英国に輸入される日本酒の約８割が和食レストラン向けとされるが、メニューにあっても実際に注文する人は少ないのが現状だという。

家飲みが増える昨今、間口を広げるには「消費者に知ってもらうことが重要」として、試飲イベントなどに力を入れる。１０～１１日にも、日本の食と酒類を「オールジャパン」で売り込むイベントをロンドンで開催した。

こうした中、小売り販売でも糸口が見つかりつつある。現地のスーパー大手ウェイトローズは昨年、日本酒の取り扱いを開始。検索数が前年比で約２４０％増えたことが後押ししたという。

「売れないものは置かない」と言われる同社に卸すため、酒造会社の明石酒類醸造（兵庫県明石市）で海外マーケティングを担当する小松美保さんは、デザインを分かりやすくし、試飲や日本酒教育を通じて地道に働き掛けたと明かした。ワイン小売り大手にも卸す予定で、今後も「販売は伸びる」と期待する。

ロンドン西部でパブを経営するマークさんは、価格が高いのが課題だとしつつ、「日本酒はアルコール度数が低く、弱いお酒を好む若者の嗜好（しこう）と合う。ターゲット層となり得る」と語った。

イベントで日本酒を試飲する参加者ら＝１０日、ロンドン

