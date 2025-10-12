学校での運動経験、成人後も影響＝能力高く、習慣維持―スポーツ庁調査

Newsfrom Japan

学校時代に部活動やクラブで運動経験のある人は、そうでない人に比べて成人後の運動能力が高く、スポーツ習慣も維持していることが１２日、スポーツ庁の２０２４年度「体力・運動能力調査」で分かった。特に２０、３０代は、学校時代の運動経験の有無で大きな差が生じ、上の世代になるほど徐々に差が縮まる傾向が見られた。

調査は昨年５～１０月、全国の６～７９歳を対象に実施。握力や上体起こしなどの種目で調査し、計５万９４４４人分のデータを集計した。

２０歳以上で、中学から大学までに運動部やクラブで活動経験がある人は、ない人より各種目の合計点（６０点満点）が高くなる傾向にあり、男性は最大８．５点（２０代前半）、女性では同６．４点（２０代後半）の差が出た。上の世代になるほどこの差は縮まったが、５０代男女で２．５点以上の差が見られた。

特にこの差が大きかった２０、３０代を抽出し、現在のスポーツ実施率（週１日以上スポーツをしている割合）を調べると、運動部などにいた人は５０．５％だったが、そうでない人は３３．０％だった。

直近１０年間の体力・運動能力の変化を世代別で比べると、６～１９歳では男性に合計点の低下傾向が見られた。２０～６４歳は全体的に横ばいだったが、３０、４０代女性はほとんどの種目で低下傾向が見られた。６５～７９歳は、男女とも横ばいだった。

学校での運動（イメージ）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]