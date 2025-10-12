ソウルで日韓交流おまつり＝関係改善で盛況、各地の魅力ＰＲ

Newsfrom Japan

【ソウル時事】日本と韓国の文化交流イベント「日韓交流おまつり」が１２日、ソウルで開かれた。今年は日韓国交正常化から６０年の節目。両国関係は改善基調に乗っており、日本文化を体験する家族連れや旅行先を吟味する人でにぎわった。主催者側によると、約６万７０００人が訪れた。

「おまつり」は２００５年に始まり、今回で２１回目。水嶋光一駐韓大使は「これまで以上におまつりが参加者の相互理解を後押しし、両国関係の発展に寄与することを願う」と祝辞を述べた。

会場には観光地や特産品を紹介する日本側の自治体のブースが設けられ、宮城県は日本酒の試飲を行った。会社員のヤン・スンウォンさん（３６）は「ずっと飲んでいたい味だ」と満足した様子。「宮城には行ったことがなく、友人と行ってみたい」と関心を示していた。

長崎県は、カステラや波佐見焼などを販売。同県ソウル事務所の朝長浩志所長は「長崎にはキリスト教の歴史があり、韓国から訪れる方も多い」と語り、県独自の魅力をアピールしていた。

１２日、ソウルで開催された「日韓交流おまつり」であいさつする水嶋光一駐韓大使

１２日、ソウルで開催された「日韓交流おまつり」の宮城県ブースで日本酒を試飲する参加者

１２日、ソウルで開催された「日韓交流おまつり」で、カステラや波佐見焼を販売する長崎県ブース

