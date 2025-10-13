大阪・関西万博が閉幕＝国内２番目２５００万人突破

Newsfrom Japan

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに１８４日間、大阪市の人工島「夢洲」で開かれた大阪・関西万博が１３日午後１０時に閉幕する。愛知万博以来２０年ぶりの国内開催で、５５年前の大阪万博（６４２２万人）に次いで２番目に多い２５００万人超が来場した。

最終日の１３日も多くの人でにぎわう中、会場内のＥＸＰＯホール「シャインハット」では閉会式が行われた。万博名誉会長の石破茂首相は「分断よりも連帯、対立よりも寛容を大切に、素晴らしい博覧会をつくり上げることができた。新しい日本の幕開けになり、地方創生にもつながった」とあいさつした。

名誉総裁の秋篠宮さま、同妃紀子さまも出席された。秋篠宮さまは「人類が直面している共通の課題への解決策について、共に考える機会を得たことは非常に意義深いことと思う」と述べた。

式典では、博覧会国際事務局（ＢＩＥ、本部パリ）の旗が次の大規模万博となる２０３０年リヤド万博（サウジアラビア）の代表に引き継がれた。

同日採択された「大阪・関西万博宣言」では「参加者とホスト国は大屋根リングに体現される『多様でありながら、ひとつ』とのメッセージを世界に発信した」と明記。「分断という言葉がより強く語られ始める中、リアルなイベントとしての万博が多くの人々を魅了し、非日常の大きな熱狂を生み出し得ることを見せた」と成果を強調した。

大阪・関西万博が閉幕の日を迎え、大屋根リング上で手をつなぐ関係者ら＝１３日午前、大阪市此花区

大阪・関西万博の閉会式＝１３日午後、大阪市此花区

大阪・関西万博の閉会式で、ＢＩＥの旗を受け取る２０３０年リヤド万博の代表（右）＝１３日午後、大阪市此花区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]