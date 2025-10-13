立・国、首相指名巡り党首会談へ＝１４日にも幹事長協議

Newsfrom Japan

国民民主党の玉木雄一郎代表は１３日、臨時国会冒頭で行われる首相指名選挙を巡り、立憲民主党の野田佳彦代表が野党候補一本化を目指し呼び掛ける党首会談に応じると表明した。国会は２０日か２１日の召集で調整が進んでおり、両党の幹事長は地ならしのため１４日にも協議する見通しだ。早ければ１５日に党首会談を行う案が出ている。

野田氏は首相指名選挙に向け、自身を野党統一候補とすることにこだわらない立場。玉木氏を「有力な選択肢」としつつ、日本維新の会の藤田文武共同代表（国会議員団代表）を担ぐ可能性にも言及し、両党に党首会談を呼び掛けている。

玉木氏は１３日、立民との党首会談について、山口市で記者団に「受けたい」と明言。Ｘ（旧ツイッター）では、自民党、維新、公明党にも週内の幹事長会談を申し入れるよう榛葉賀津也幹事長に指示したことを明らかにし、「各党としっかり協議する」と強調した。

一方、公明の西田実仁幹事長は１３日のテレビ朝日の番組で、首相指名選挙が決選投票に進んだ場合の対応について「まだ決めていない」としつつ「全ての可能性はあり得る」と述べ、野党統一候補への協力も排除しない考えを示した。

自民党が企業・団体献金の規制強化を受け入れた場合に同党と再び連立政権を組む可能性に関しては「ほぼない。そのことをもって戻るのは難しい」と否定した。

公明の連立離脱表明を受けて国会の勢力図は大きく変わり、立民、維新、国民民主３党が首相指名選挙で統一行動を取れば、自民の高市早苗総裁を上回る可能性が出ている。

街頭で演説する国民民主党の玉木雄一郎代表＝１３日午後、広島市中区

