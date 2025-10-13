「センチュリー」をブランド展開＝モビリティショーに試作車―トヨタ

Newsfrom Japan

トヨタ自動車は１３日、同社の最高級車「センチュリー」を独立したブランドとして展開すると発表した。最上位に位置付ける。今月下旬に開幕する「ジャパンモビリティショー」で、試作車としてセンチュリーブランドのオレンジ色のクーペを出展する。

同日公開した自社メディアで明らかにした。出演した豊田章男会長は、車種の一つだったセンチュリーをブランドとして再定義し、「数ある商品群の中で、居場所をしっかりさせる」と説明した。

センチュリーは１９６７年、トヨタグループ創始者の豊田佐吉氏生誕１００周年を記念し、運転手がいるオーナー向けに発売された。現在はセダンとスポーツ多目的車（ＳＵＶ）の２種類がある。

モビリティショーでは、高級車ブランドの「レクサス」の新型試作車も披露する。ミニバンタイプで６輪構造となる。６輪構造とすることで、広い車内空間を確保できるという。

トヨタ自動車が映像を公開した「センチュリー」の２ドアクーペ（同社提供）

