「センチュリー」をブランド展開＝モビリティショーに試作車―トヨタ
トヨタ自動車は１３日、同社の最高級車「センチュリー」を独立したブランドとして展開すると発表した。最上位に位置付ける。今月下旬に開幕する「ジャパンモビリティショー」で、試作車としてセンチュリーブランドのオレンジ色のクーペを出展する。
同日公開した自社メディアで明らかにした。出演した豊田章男会長は、車種の一つだったセンチュリーをブランドとして再定義し、「数ある商品群の中で、居場所をしっかりさせる」と説明した。
センチュリーは１９６７年、トヨタグループ創始者の豊田佐吉氏生誕１００周年を記念し、運転手がいるオーナー向けに発売された。現在はセダンとスポーツ多目的車（ＳＵＶ）の２種類がある。
モビリティショーでは、高級車ブランドの「レクサス」の新型試作車も披露する。ミニバンタイプで６輪構造となる。６輪構造とすることで、広い車内空間を確保できるという。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]