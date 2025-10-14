全日空機、航空灯火と接触＝羽田引き返し、滑走位置誤認か

Newsfrom Japan

羽田空港（東京都）で１３日夜、岩国空港（山口県）行きの全日空機が離陸前に航空灯火と接触し、約１時間後に羽田に引き返すトラブルがあった。乗客乗員１７４人にけがはなかった。前輪のタイヤがパンクしており、国土交通省は滑走位置を誤認した可能性があるとみて調べている。

国交省や全日空によると、トラブルがあったのは、グループ会社「ＡＮＡウイングス」が運航する全日空６３９便（ボーイング７３７―８００型）。１３日午後９時ごろ羽田を離陸したが、灯火との接触に気付き、午後１０時前に羽田に戻った。機体は誘導路上で停止し、乗客はバスで移動した。

国交省が確認したところ、羽田空港Ｄ滑走路上にある左側の滑走路灯が複数破損。滑走路の中心線灯は工事で消灯していた。いずれの灯火も白色で、機体が滑走位置を左側に誤認した可能性があるという。

