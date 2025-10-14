青木被告に死刑判決＝責任能力認め、「残虐極まりない」―長野４人殺害・地裁

Newsfrom Japan

長野県中野市で２０２３年５月、住民女性と警察官の計４人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた農業、青木政憲被告（３４）の裁判員裁判の判決が１４日、長野地裁であった。坂田正史裁判長は「強固な殺意に基づく残虐極まりない犯行だ」として、完全責任能力があったと認定。求刑通り死刑を言い渡した。

心神耗弱状態だったとして、無期懲役が相当と訴えた弁護側は判決後、控訴の意向を示した。

公判は、青木被告の刑事責任能力の有無が最大の争点だった。

主文を後回しにし、判決理由の朗読から始めた坂田裁判長は、青木被告の妄想が動機形成に一部影響を与えたが、その後の犯行には影響しないとして、完全責任能力があったと指摘。殺人行為を重ねても淡々とし、生命を軽視する様子には「戦慄（せんりつ）を覚えずにいられない」と非難した。

その上で、いずれも落ち度のない４人の尊い命を奪った結果は悲惨かつ重大で、「死刑の選択肢を回避する事情はない」と結論付けた。

弁護側は公判後、報道陣に対し「諦めるわけにはいかない。必ず控訴する」と話した。

判決によると、青木被告は２３年５月２５日夕、中野市内で散歩中だった竹内靖子さん＝当時（７０）＝と村上幸枝さん＝同（６６）＝を相次いでナイフで突き刺して殺害。通報を受けて駆け付けた県警中野署の玉井良樹警視＝同（４６）＝と池内卓夫警部＝同（６１）、いずれも２階級特進＝をハーフライフル銃とナイフで殺害した。

長野地裁＝長野市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]