入居女性２人血まみれ、死亡＝高齢者施設、元職員の身柄確保―埼玉県警

Newsfrom Japan

１５日午前４時５５分ごろ、埼玉県鶴ケ島市若葉の高齢者施設「若葉ナーシングホーム」から、「入居女性２人が血を流して倒れている」と１１０番があった。県警や消防によると、２人は血まみれで意識がない状態で搬送され、死亡が確認された。県警は殺人事件とみて捜査。同日午前、元施設職員の２０代の男の身柄を確保した。

県警によると、男は施設から約２５０メートル離れた市内の路上で確保された。女性殺害をほのめかす供述をしているという。

施設の防犯カメラには付近から立ち去る不審な人物が映っていたといい、県警は事件に関わった疑いもあるとみて行方を追っていた。

県警によると、夜間巡回の施設職員が血を流した２人を見つけた。８０～９０代とみられ、１人は４階、もう１人は５階の個室に入居していた。２人とも頭から出血していたという。

現場は東武東上線若葉駅から南に約３００メートルの住宅が立ち並ぶ地域。

施設のはす向かいに住む女性（７８）は「午前５時半ごろ、救急車が通る音で目を覚ました。心臓マッサージしているのが見えた」と語った。６～７年前に施設を利用していたという女性（７８）は「（職員は）みんな優しくて良い人だった。ニュースを見てびっくり」と話した。

入居する高齢女性２人が死亡した高齢者施設「若葉ナーシングホーム」（奥）＝１５日午前、埼玉県鶴ケ島市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]