新名称は「ＭＵＦＧスタジアム」＝国立競技場、２６年から

今年４月に民営化された国立競技場（東京都新宿区）の運営会社は１５日、来年１月からの呼称を「ＭＵＦＧスタジアム」にすると発表した。略称は「ＭＵＦＧ国立」。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとネーミングライツ（命名権）を含むトップパートナー契約を締結。期間は２０３０年１２月３１日までの５年間で、総額１００億円規模とみられる。

２１年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となった国立競技場は、今年４月からＮＴＴドコモ、サッカーＪリーグなどが参画して設立された民間会社「ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント」が運営。今後はホスピタリティーエリアの拡充などにも取り組み、収益確保を目指す。同社の竹内晃治社長は記者会見で「これまでの国立競技場が育んできた伝統と格式を守りながら、未来に向けた挑戦を続けていく。業績の基盤をしっかりとつくっていきたい」と語った。

事業戦略発表会であいさつする国立競技場の運営会社、竹内晃治社長＝１５日、東京都新宿区の国立競技場

