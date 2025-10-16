生成ＡＩで女性芸能人の性的偽画像＝ネット陳列容疑、男逮捕―１２０万円売り上げか・警視庁

Newsfrom Japan

生成ＡＩ（人工知能）で実在する女性芸能人の偽のわいせつ画像を作成し、インターネットに掲載したとして、警視庁保安課は１６日までに、わいせつ電磁的記録媒体陳列容疑で、会社員横井宏哉容疑者（３１）＝秋田市楢山共和町＝を逮捕した。「小遣い稼ぎとして始めた。（売り上げは）生活費や奨学金の返済に使った」と容疑を認めている。

同課によると、生成ＡＩで作成された著名人の性的偽画像（ディープフェイク）の摘発は全国初。同課は横井容疑者がこれまでに俳優やタレント、アイドルら女性２６２人のわいせつ画像を少なくとも計約２万枚作成し、昨年１０月～今年９月に約１２０万円を売り上げていたとみて調べている。

逮捕容疑は１月７日～６月２日ごろ、３回にわたり、俳優３人の偽のわいせつ画像をインターネットに陳列した疑い。

横井容疑者は、無料の生成ＡＩソフトを使い、ネット上の記事や動画で作り方を知ったと説明。著名人の画像を生成ＡＩに学習させ、偽のわいせつ画像を作成しており、月額で一定額を支払った会員に対し、インターネット上で閲覧させていた。

高額プランに登録した会員には、リクエストに応じて、著名人を指名したり、希望するポーズをとらせたりするなどした偽画像を作成していたという。

警視庁本部＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]