ＳＮＳ投稿報道「事前承認を」＝後に撤回―千葉知事

Newsfrom Japan

千葉県の熊谷俊人知事は１６日の記者会見で、自身のＳＮＳ投稿に関する報道について、原則として事前に同氏の許可を得る必要があるとの認識を示した。「要約する場合は、あらかじめ私の承認を得てほしい」と述べた。この後、記者団の取材に再び応じ「適切ではない。検閲ではないかと思われたことは申し訳ない」として、撤回した。

熊谷氏は、Ｘ（旧ツイッター）やフェイスブックに「一部を切り取り記事化するのは許可しない」と掲載。熊谷氏は会見後の取材に「報道の自由は理解している。全体の趣旨と異なる形で記事化するのを遠慮してほしい趣旨だった」と釈明し、掲載内容を速やかに修正する考えを示した。

熊谷氏はＳＮＳ投稿で踏み込んだ表現を用いるケースが目立つ。８月には、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が木更津市をナイジェリアの「ホームタウン」に認定し、誤情報が拡散した問題で「公式情報を見て自分で理解してください」などと強いトーンで投稿し、批判を受けた経緯がある。

千葉県の熊谷俊人知事＝６月７日、松戸市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]