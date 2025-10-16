口座ブローカー中枢７人逮捕＝特殊詐欺団に仲介疑い―年１０００件「国内最大」・愛知県警など
Newsfrom Japan社会
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
特殊詐欺グループに販売する目的で他人名義の口座を譲り受けたとして、愛知県警などは１６日、詐欺と犯罪収益移転防止法違反の疑いで住所不定、無職西川悠輔容疑者（３２）ら７人を逮捕した。犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）受け皿として年間約１０００口座を仲介しており、同容疑者をトップとする国内最大級のブローカーとみられる。国内だけでなく、海外を拠点とする中国系詐欺グループにも提供していたといい、県警などは組織の解明を進めている。
他の逮捕者は、パート従業員高田香菜美（３２）＝北海道帯広市、会社員平山良麻（２７）＝高松市、無職新谷雅弥（３６）＝山口県宇部市＝各容疑者ら中枢メンバー。無職松本枝実子容疑者（３５）＝福岡県八女市＝はミャンマー拠点詐欺でかけ子の勧誘に関わり、９月に逮捕されていた。
７人の逮捕容疑は４～５月、他人名義のスマートフォンを詐取したほか、ネットバンキングのアプリを入れて預金口座とひも付いたスマホ１台を沖縄市で譲り受けた疑い。西川容疑者ら５人は認め、高田、松本両容疑者は否認している。
県警サイバー犯罪対策課によると、西川容疑者らは遅くとも３年前から活動していた。匿名性の高いテレグラムのグループチャットに「日本最大口座仲介業者」と日本語や中国語で宣伝。「闇バイト」から主に金融機関や暗号資産（仮想通貨）の口座、各口座とひも付いたスマホをセットで仕入れ、詐欺グループに仲介していた。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]