福島県産の酒ＰＲ＝関税で逆風も、販路拡大に意欲―ＮＹ

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】福島県産の日本酒や焼酎などの販路拡大を目指し、同県は１５日、ニューヨークの和食店で商談会を開催した。トランプ米政権の高関税政策が日本食品の輸出拡大への逆風となっているものの、参加した酒造会社は米国市場の開拓に意欲的だ。

会場では現地の飲食店関係者や卸売業者らに、純米酒や米焼酎に加え、ソースカツ丼、いかにんじんといった福島の名物料理も振る舞われた。高級レストランのシェフのミーナ・ニューマンさんは、最近米国への輸出を始めた男山酒造店（会津美里町）の日本酒が気に入ったと話し、「爽やかな味わいで、サーモンの刺し身にも合いそう」と関心を示した。

トランプ大統領が相互関税を発動したため、瓶入りの日本酒に対する関税は１５％に跳ね上がった。現時点で対米輸出の急減は統計で確認されていないが、輸入コストの増加に伴って値上げの動きが今後加速し、消費に悪影響が及ぶことが警戒されている。

曙酒造（会津坂下町）の鈴木孝市社長は「高関税が何年続くか分からないが、将来的には米国での販売拡大を期待している。酒を通じて福島に興味をもってもらえれば」と語った。

福島県が開催した酒の商談会の参加者＝１５日、ニューヨーク

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]