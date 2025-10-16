「高市内閣」支持４３％＝若年、保守層の期待集める―時事世論調査

Newsfrom Japan

時事通信が１０～１３日に実施した１０月の世論調査によると、自民党の高市早苗総裁が首相に選出された場合、新内閣を「支持する」との答えは４３．８％で、「支持しない」の２３．０％を大きく上回った。「わからない」は３３．３％。

最近の政権発足時の支持率は、２０２１年１０月の岸田内閣が４０．３％、２４年１０月の石破内閣が２８．０％だった。憲政史上初となる女性首相の誕生に、一定の期待が集まっている様子がうかがえる。

年代別に見ると、若年層の人気が高く、１８～２９歳の５８．０％、３０歳代の５１．５％が支持と答えた。支持政党別では、自民６６．４％のほか、参政党７１．４％、日本保守党７２．７％と、保守系の後押しが目立った。

高市氏が政権運営で連携先とにらむ日本維新の会と国民民主党の支持層は、それぞれ３８．１％、５６．８％が支持。一方、連立政権を離脱した公明党の支持層は、４０．６％が不支持と回答し、支持の１５．６％を上回った。立憲民主党の支持層も、高市氏を推す声は１６．３％にとどまった。

政党支持率は、自民が前月比２．６ポイント増の１９．７％で首位。２位の参政は同１．１ポイント減の４．８％で、３カ月連続の野党トップとなった。立民は同１．１ポイント減の４．２％、国民民主は同０．４ポイント増の３．８％。以下、公明２．８％、維新１．８％、れいわ新選組１．５％、共産党０．９％、保守０．９％、チームみらい０．７％、社民党０．６％だった。

近く総辞職する石破内閣の支持率は前月比２．６ポイント減の２５．１％、不支持率は同０．１ポイント減の４８．２％だった。

調査は全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施した。有効回収率は５８．２％。小数点第２位を四捨五入したため、合計が１００％にならない場合がある。

自民党の高市早苗総裁＝１５日、国会内

