高市氏、靖国神社に玉串料＝外交配慮で参拝見送り

自民党の高市早苗総裁は１７日、東京・九段北の靖国神社で始まった秋季例大祭に合わせ、玉串料を納めた。１９日までの期間中の参拝は見送る見通し。２１日召集の臨時国会での首相指名を想定し、外交への影響を考慮したとみられる。

高市氏の事務所によると、玉串料は私費で「自民党総裁」と記した。代理として持参した同党の有村治子総務会長は、記者団に「総裁の気持ちを体してお参りした」と語った。党役員では、古屋圭司選対委員長や新藤義孝組織運動本部長、鈴木貴子広報本部長らも参拝した。

新首相は、今月下旬から東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議、トランプ米大統領来日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議と、外交日程が目白押し。新首相に就任する可能性が高い高市氏が参拝すれば、中国や韓国が反発するのは確実だ。

高市氏はこれまで、閣僚在任中を含め参拝を続けてきた。ただ、先の総裁選では意向を明言していなかった。

石破茂首相は１７日、祭具の真榊（まさかき）を奉納。超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のメンバー６４人も集団で参拝した。

靖国神社の秋季例大祭に合わせて石破茂首相が奉納した真榊＝１７日午前、東京都千代田区

靖国神社参拝を終えた自民党の有村治子総務会長＝１７日午前、東京都千代田区

秋季例大祭に合わせて靖国神社に参拝する自民党の古屋圭司選対委員長（前列左から３人目）ら超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」メンバー＝１７日午前、東京都千代田区

