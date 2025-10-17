Ｇ２０、新たな経済リスク警告＝共同声明、採択せず―財務相会議が閉幕

Newsfrom Japan

【ワシントン時事】２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議は１６日、ワシントンで２日間の討議を終え閉幕した。共同声明の採択は２会合ぶりに見送られたが、議長国の南アフリカが議長総括を公表。世界経済について「発生しつつあるリスクに対処すべく、多国間協力の強化が重要」だと強調した。中国によるレアアース（希土類）の輸出規制強化やトランプ米政権の高関税政策を踏まえ、経済の下振れリスクに警告を発した。

議長総括は、喫緊の課題として貿易摩擦やサプライチェーン（供給網）の混乱、進行中の戦争や紛争を挙げた上で「金融と物価の安定にリスクを高めている」と警戒感を示した。多国間協調を通じて「開かれた世界経済に貢献し、持続可能な成長を損なわないよう対処する」と主張した。

２日間の討議では、米中摩擦や金融規制改革などが世界経済に与える影響を議論。参加各国からは先行きを不安視する声が相次ぎ、日本政府は中国によるレアアース規制に強い懸念を表明した。

Ｇ２０会議に出席した日銀の植田和男総裁は記者会見で「世界経済はこれまでは強靱（きょうじん）さを見せているが、引き続き高い不確実性や複雑な課題に直面している」と指摘した。加藤勝信財務相は欠席した。

２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議を終え、記者会見する日銀の植田和男総裁（左）と財務省の三村淳財務官＝１６日、ワシントン

２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議の看板＝１６日、ワシントン（ロイター時事）

