愛子さま、来月１７日からラオスへ＝初の外国公式訪問
天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが１１月１７～２２日の日程で、ラオスを公式訪問されることが１７日の閣議で了解された。今年は日本とラオスの外交関係樹立７０周年に当たり、政府主催の晩さん会などに出席する。愛子さまの外国公式訪問は初めて。
宮内庁によると、愛子さまは１１月１７日に民間機で日本を出発し、同日、首都ビエンチャンに到着。１８日にはトンルン国家主席を表敬訪問し、パーニー国家副主席が主催する晩さん会に臨む。
１９日にはベトナム戦争中に投下された不発弾被害について発信する「ＣＯＰＥビジターセンター」を視察。２０日は鉄道で古都ルアンプラバンへ移動し、国立博物館などを訪れる。県知事との面会や昼食会も調整されている。
２１日にはビエンチャンで在留邦人や日本とゆかりのあるラオス人らと面会後、民間機で現地を出発。２２日に帰国する。
