台湾に水位観測ブイ提供＝日本政府、せき止め湖の洪水で

Newsfrom Japan

【台北時事】台湾東部・花蓮県で９月、台風に伴う大雨で山間部のせき止め湖があふれ下流の市街地を襲った洪水を受け、日本政府が災害支援として無償提供した国産の水位観測ブイが１７日、台湾当局に引き渡された。せき止め湖の水位を常時監視する。

９月２３日の水害では１９人が死亡、５人が行方不明となり、多くの建物が浸水。日本の国土交通省は台湾当局の支援要請に応じ、ヘリで上空から投下できる同省所有のブイ１台の譲渡を決めた。

台北での引き渡し式には、日台双方の窓口機関代表が出席。日本台湾交流協会台北事務所の片山和之代表（大使に相当）は「土砂災害対策に少しでも役立てばと願っている」とあいさつし、台湾日本関係協会の蘇嘉全会長は「台湾が最も困難で必要な時に援助の手を差し伸べてくれた。日本に最高の敬意と謝意を表する」と述べた。

１７日、台北で開かれた水位観測ブイの引き渡し式で握手する日本台湾交流協会台北事務所の片山和之代表（右）と台湾日本関係協会の蘇嘉全会長

