森友文書、開示順巡り申し入れ＝職員遺族側が財務省に

Newsfrom Japan

学校法人森友学園への国有地売却に関する公文書改ざん問題で、改ざんを指示されて自殺した近畿財務局職員、赤木俊夫さん＝当時（５４）＝の妻雅子さん（５４）側は１７日、問題に関与したとされる財務省幹部らのメールなどを優先的に開示するよう求める申し入れ書を同省に提出したと明らかにした。

関連文書は計１７万ページ以上に及び、財務省は４月以降、段階的に開示している。遺族側は申し入れ書で、開示の目的は俊夫さんが自殺に追い込まれた経緯を明らかにすることだとした上で、これまでの開示では改ざんの発案者や指示が分かる文書が少なく、「極めて非効率」だと批判。改ざんを主導したとされる佐川宣寿元理財局長のメールなどを先に開示するよう求めた。

大阪市内で記者会見した雅子さんは「本当に大切なことが隠されている気がする。大事な所から開示してほしい」と訴えた。

森友文書の開示順を巡って財務省に申し入れ後、記者会見する赤木雅子さん＝１７日午後、大阪市北区

