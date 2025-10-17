「脱炭素燃料」への資金供給が重要＝ＡＺＥＣ閣僚会合で一致

Newsfrom Japan

脱炭素化に向けた日本と東南アジア諸国などによる連携枠組み「アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ）」の閣僚会合が１７日、マレーシアのクアラルンプールで開かれた。脱炭素に向けてカギを握る、燃焼時の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量が少ない液化天然ガス（ＬＮＧ）の調達などへの資金供給が重要との認識で、各国は一致した。

閣僚会合は昨年８月にインドネシアで開催して以来３回目。日本からは武藤容治経済産業相が出席した。会合後の記者会見で武藤氏は「日本に対して脱炭素や省エネ技術の展開、ファイナンスの拡充に期待する意見が多くあった。こうした期待に応えたい」と述べた。日本とＡＺＥＣ参加国との間での協力プロジェクトが、累計で約５４０件に達したことも明らかにした。

ＡＺＥＣは２０２２年に岸田文雄前首相が提唱した枠組みで、日本のほか、ミャンマーを除く東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟９カ国とオーストラリアが参加している。

武藤容治経済産業相＝８月２１日、横浜市西区

