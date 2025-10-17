ステーブルコイン、共同発行へ＝三菱ＵＦＪ銀など大手３行

Newsfrom Japan

三菱ＵＦＪ銀行など大手３行が、日本円や米ドルなどの法定通貨と連動する「ステーブルコイン」を共同発行する方向で調整していることが１７日、分かった。多くの主要取引先を持つ３メガバンクが足並みをそろえることで、国内でステーブルコインの普及を進めたい考えだ。

三菱ＵＦＪ銀、三井住友銀行、みずほ銀行が同一の規格で法人向けステーブルコインを発行し、企業の資金決済に利用してもらうことを想定。フィンテック企業「プログマ」（東京）のシステムを活用し、今後実証を進める。第１弾として、三菱商事が決済に使う案が浮上している。

ステーブルコインはブロックチェーン（分散型台帳）技術を用いた電子決済手段で、普及が進めば、各企業は送金にかかる手数料や手間を減らすことができる。価格変動の激しい従来の暗号資産とは異なり、法定通貨と価値が１対１で連動する点が特徴だ。

（手前から）三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の看板

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]