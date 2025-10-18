王貞治さんら８人文化勲章＝功労者に野沢雅子さんら、声優初

Newsfrom Japan

政府は１７日、２０２５年度の文化勲章を、元プロ野球選手・監督で現ソフトバンク球団会長の王貞治氏（８５）、ノーベル化学賞受賞が決まった京都大特別教授の北川進氏（７４）ら８人に贈ると決めた。

文化功労者にはアニメ「ドラゴンボール」シリーズの孫悟空役などで知られる声優の野沢雅子＝本名塚田雅子＝氏（８８）、漫画家の竹宮恵子氏（７５）、建築家の坂茂氏（６８）ら計２１人を選んだ。声優の文化功労者は初で、女性の功労者は過去最多だった昨年度と同じ６人。文化勲章を受ける北川氏は同時に功労者にも選ばれた。

文化勲章の親授式は１１月３日に皇居で、文化功労者の顕彰式は同４日に東京都内のホテルで行われる。

文化勲章を受けるのは他に、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門＝本名片岡孝夫（８１）▽心臓血管外科学の川島康生（９５）▽民俗学の小松和彦（７８）▽ファッションデザイナーのコシノジュンコ＝本名鈴木順子（８６）▽美術評論の辻惟雄（９３）▽有機合成化学の山本尚（８２）の各氏。

他の功労者は、美術家のイケムラレイコ＝本名池村玲子（７４）▽陶芸家の伊勢崎淳＝本名伊勢崎惇（８９）▽落語家の柳家さん喬＝本名稲葉稔（７７）▽小説家・評論家の水村美苗＝本名岩井美苗（７４）▽柔道の上村春樹（７４）▽泌尿器科学の垣添忠生（８４）▽文化人類学の小長谷有紀（６７）▽高分子化学の沢本光男（７３）▽日本料理家の高橋英一（８６）▽舞踊家の田中泯＝本名田中捷史（８０）▽新内節三味線の新内仲三郎＝本名角田富章（８５）▽演劇の野田秀樹（６９）▽レスリングの福田富昭（８３）▽半導体デバイス工学の三浦道子（７６）▽感染症学の満屋裕明（７５）▽文化人類学の山下晋司（７６）▽政治学の渡辺浩（７９）の各氏。

ノーベル賞受賞が決まった人は、文化勲章・功労者に選ばれるのが慣例。今年、生理学・医学賞に選ばれた大阪大特任教授の坂口志文氏（７４）は２０１７年に功労者となり、１９年に文化勲章を受章している。

