誰もが楽しめるパレード＝サンリオのパークでイベント―大分

サンリオの子会社が運営するテーマパーク「ハーモニーランド」（大分県日出町）で１９日、障害のある人も楽しめるイベントが開かれた。耳や目の不自由な人に、手話付きの動画や音声ガイドでパレードの様子を伝える端末を配布。参加者は端末と見比べながら楽しんだ。

パレードの前には障害者やその家族４０人ほどを対象に、手話付きでコンセプトを説明。ぬいぐるみや人気キャラクター「ハローキティ」に触れて形を感じ取ってもらった。

障害者雇用に積極的なホンダの特例子会社ホンダ太陽（同）は、体重移動だけで操作できる次世代型モビリティー「ＵＮＩ―ＯＮＥ（ユニワン）」の試乗会を行った。ハーモニーランドは、足の不自由な人がパークを回る移動手段として導入する予定。

今回のイベントは、障害のある作家の絵画ライセンスを取り扱うヘラルボニー（盛岡市）などが共催した。ハーモニーランドを運営するサンリオエンターテイメント（東京）の小巻亜矢社長は「一過性で終わらず、企業理念の『みんななかよく』を実現する場づくりを進めていきたい」と話した。

ハーモニーランドで端末の解説と比べながらパレードを楽しむ観客＝１９日午後、大分県日出町

