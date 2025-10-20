上皇后さま、９１歳に＝骨折回復、上皇さま支える日々

Newsfrom Japan

上皇后さまは２０日、９１歳の誕生日を迎えられた。昨年１０月に右大腿（だいたい）骨を骨折したが、現在はほぼ骨折前の状態まで回復。心臓の治療を続ける上皇さま（９１）の日常を細やかに支え、上皇さまや自身の体調と向き合う日々が増えた。

側近によると、上皇さまを「早くお支えできるように」と、退院後は仙洞御所（東京都港区）で毎日リハビリに励んだ。上皇さまが５月と７月に東大病院に入院した際は連日見舞った。上皇后さまの細やかな支えに「ありがとう」とほほ笑む上皇さまに、優しくうなずきながら、ほほ笑みを返している。

今年は戦後８０年に当たり、天皇、皇后両陛下が硫黄島、沖縄、広島、長崎を訪れ戦没者を慰霊した。ご夫妻で両陛下の旅を見守り、在位中の戦後５０年の折に同じ場所を訪れた往時を回想。８月には長野県軽井沢町を訪れ、大日向開拓地を散策し、節目の年に満蒙開拓の歴史を伝える地を再訪できたことに安堵（あんど）した様子だった。

午後に少し熱が上がる症状は続き、心不全の診断指標であるＢＮＰ値も正常値を超えた状態にある。脚力低下による転倒防止のため、午前は御所内、午後は御所内か赤坂御用地を散策。軽い運動も行っている。ただ、以前と比べて疲れやすくなり、一度に歩ける距離が短くなるなど、体力低下も見られる。

上皇さまとの朝食後の音読を継続しており、今は田中貴子著の「いちにち、古典」を読んでいる。一人での読書も続け、最近は新聞記事で知ったワファー・タルノーフスカ著「シリアの秘密の図書館」を取り寄せて読んでいる。

９１歳の誕生日を前に、上皇さまと写真撮影に臨まれる上皇后さま＝９日、東京都港区の仙洞御所（宮内庁提供）

