伊東市長、失職の公算＝市議選で不信任賛成が多数―静岡

議会解散に伴う静岡県伊東市議選（定数２０）は１９日投開票され、学歴詐称が指摘される田久保真紀市長への再度の不信任決議案について、賛成の意向を示す１９人が当選し、議会の多数を占めることになった。３１日に招集される臨時議会で決議案が再び可決され、田久保氏は失職する公算が大きい。

今回の市議選に出馬した前職１８人は全員が当選した。中島弘道前議長は１９日夜、記者団に「臨時議会が開かれたらもう一度不信任を決議し、落ち着いた元の市政を取り戻したい」と述べた。

市長選は田久保氏の失職後、５０日以内に実施される。１２月７日告示、１４日投開票の日程が浮上している。田久保氏は開票結果の確定に先立ち民放テレビ番組に出演し、失職した場合の市長選への対応について「周りが私に期待して託したいという思いを寄せていただけるなら、全力で応えたい」と語った。

静岡県伊東市議選で当選を決めた中島弘道前議長（中央奥）＝１９日午後、同市

