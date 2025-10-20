「利上げの機熟した」＝物価目標、おおむね達成―高田日銀審議委員

Newsfrom Japan

日銀の高田創審議委員は２０日、広島市で講演し、「物価のノルム（社会通念）が既に転換し、物価安定の目標実現がおおむね達成した局面だ」と指摘した。海外経済の不安後退にも触れ、「利上げに向け機が熟したと考えた」と、９月の金融政策決定会合で利上げを提案した理由を説明した。

９月会合では高田氏と田村直樹審議委員が利上げを提案したが、反対多数で否決された。

高田氏は、トランプ米政権の高関税政策の影響について「今のところ輸出企業中心に企業行動に変調の兆しは見られておらず、（設備投資や賃上げなど）企業の前向きな動きは途切れにくいと展望している」と分析。一方、「物価が予想以上に上振れするリスクも念頭に置く必要がある」とも述べた。

１０月末の次回決定会合で利上げを提案するかどうかの言及はなかったが、高田氏は「これからも段階的に（政策の）ギアシフトを行っていく途上にある」と強調した。

日銀の高田創審議委員

