「準常任理事国」目指せ＝創設８０年、日本人トップ誕生に期待―赤阪元国連事務次長

国連は２４日に創設８０年を迎える。国連で事務次長（広報担当）を務めた赤阪清隆氏は２０日、これに合わせて東京都内の日本記者クラブで会見し、目指すべき国連安保理改革として「『準常任理事国』の枠を設け、日本が担うべきだ」と述べた。国連など世界で中国の影響力が増す中、将来的な日本人の事務総長誕生にも期待を寄せた。

日本政府は長年、安保理の常任理事国入りを目標に掲げているが、赤阪氏は「中国やロシアの拒否権により実現は困難だ」と指摘。代わりに、連続再選可能な「準常任理事国」新設を目指すべきだと訴えた。

トランプ米政権の対外援助削減により、国連は「苦しい状況」に陥っているとも説明。米国に次いで２番目に大きい２０％超の分担金を負担する中国の存在感が高まっているとして、日本は国連でより積極的な役割を果たす必要があると強調した。その上で、日本の若者には国連や国際機関の職員、さらには「国連事務総長のポストを狙ってほしい」と激励した。

記者会見する赤阪清隆元国連事務次長＝２０日午後、東京都千代田区

