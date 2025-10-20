【動画】ニュージーランド北島の魅力を巡る＝「宝石」の島、人気映画ロケ地、噴き出す熱湯

Newsfrom Japan

大自然や農水産物に恵まれる南半球の島国ニュージーランド。今回は北島の魅力あふれる観光地を紹介していく。

最大都市のオークランドは、海外からの渡航者が多く到着するニュージーランドの玄関口。港には数多くの船舶が並び「シティー・オブ・セイルズ」、帆の街と呼ばれる。生ガキやラム肉のステーキなどニュージーランドならではの美食を楽しんだ。

オークランド港からフェリーで約４０分。その美しさからハウラキ湾に浮かぶ宝石と称されるワイヘキ島を訪れた。この島は、約３０のワイナリーが営む銘醸地。海からの風を受け育ったブドウで仕込んだフルーティーなワインを堪能した。

次は温泉地として有名なロトルアへ。先住民族マオリの文化や地熱活動が体感できる文化施設「テ・プイア」で、ラグビーニュージーランド代表でおなじみの民族舞踊「ハカ」などを鑑賞。硫黄のにおいが漂う地熱エリアでは、ぶくぶくと音を立て蒸気を出す泥の池、高さ約３０メートルも熱湯が噴き出す間欠泉を目の当たりにした。標高約５００メートルから曲がりくねった下り坂を一気に駆け抜けていく「スカイライン・リュージュ」はスピード感と景色が楽しめた。

映画「ロード・オブ・ザ・リング」「ホビット」のセットが見学できる「ホビトン」は北島で人気のテーマパーク。敷地内にはホビットが暮らす丸いドアと窓の家が丘に点在する。ホビットが生活する様子を見学できる施設を出た後は、酒場で試飲のビールを満喫した。

北島のほぼ中央にあるタウポ湖。湖のニジマスはおいしいと評判だ。船に乗り込み、釣りに挑戦。釣り上げたニジマスを船長が手際よく裁く。刺し身はぷりぷりで絶品の味わいだった。

ワイトモ・ケーブスは、発光する虫「ツチボタル」の生息地として世界的に有名な場所。歩いて巡るルアクリ洞窟では、数々の鍾乳洞とツチボタルを観賞した。【時事通信社】

