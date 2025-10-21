新型ランクル、小ぶりで手頃に＝「ＦＪ」、来年中ごろ発売―トヨタ

Newsfrom Japan

トヨタ自動車は２０日、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ランドクルーザー」の新型車「ＦＪ」を２０２６年中ごろに国内で発売すると発表した。中核モデル「２５０」の派生タイプとして開発。現行シリーズでは最小サイズで、比較的手頃な価格にしたい考えだ。

角をそぎ落としたサイコロのようなデザインのボディーが特徴。四輪駆動のガソリン車で、２列シートに５人が乗れる。サイズは若干小ぶりだが、安定性や悪路での走行性能は維持した。アジアやアフリカ、中近東、中南米でも順次発売する。

ランクルの初代モデルは１９５１年に誕生。世界約１９０カ国・地域で、これまでに１２１５万台を販売している。サイモン・ハンフリーズ執行役員は同日のお披露目イベントで「新しい世代に向けたランクルだ」と強調。従来のファン層だけでなく、若者などより多くの人にもアピールし、需要を開拓していく考えを示した。

トヨタ自動車が公開したスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ランドクルーザー」の新型車「ＦＪ」＝２０日午後、静岡県裾野市

