高市内閣、今夜発足＝初の女性首相、自維連立スタートへ―防衛・小泉、財務・片山氏
第２１９臨時国会が２１日、召集された。自民党は日本維新の会と連立政権樹立で合意しており、高市早苗総裁が衆院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出された。参院でも指名を受け、高市内閣が夜に発足する見通しだ。女性の首相就任は史上初めて。
高市氏は２１日午前、自民党役員会に出席。午後の新閣僚呼び込みに向けて大詰めの調整を進めた。内閣の要となる官房長官に木原稔前防衛相（５６）が内定。高市氏は総裁選で争った茂木敏充元幹事長（７０）を外相に再登板させ、小泉進次郎農林水産相（４４）を防衛相、林芳正官房長官（６４）を総務相に充てる。
経済産業相には赤沢亮正経済再生担当相（６４）の横滑りが決まった。鈴木憲和衆院議員（４３）が農水相に就く方向で、平口洋衆院議員（７７）と牧野京夫参院議員（６６）も初入閣する。
高市氏は女性の登用に意欲を示してきた。片山さつき元地方創生担当相（６６）を財務相に起用する方向だ。
