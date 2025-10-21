桑原志織さん４位入賞＝日本人ピアニスト、２大会連続―ショパン・コンクール

Newsfrom Japan

【ワルシャワ時事】世界的に権威のある「第１９回ショパン国際ピアノ・コンクール」の本選の結果が２１日、ポーランドのワルシャワで発表され、東京都出身の桑原志織さん（３０）が４位に入賞した。日本人の入賞は前回２０２１年の反田恭平さん（２位）、小林愛実さん（４位）に続き２大会連続。

ショパン・コンクールは若手ピアニストの登竜門で、原則５年に１度開催される。今年の本選には７カ国の１１人が進み、優勝は米国のエリック・ルーさん（２７）。愛知県大府市出身の進藤実優さん（２３）も本選に進んだが、入賞はならなかった。

桑原さんは２０日の本選で、課題曲の幻想ポロネーズとピアノ協奏曲第１番を披露。力強い演奏で豊かな音色をホールに響かせ、満場の拍手を浴びた。

桑原さんは東京芸術大を首席で卒業し、ベルリン芸術大大学院修了。１６年マリア・カナルス（スペイン）、１９年ブゾーニ（イタリア）、２１年ルービンシュタイン（イスラエル）など計四つの国際コンクールでいずれも２位に輝いている。

ショパン国際ピアノ・コンクール本選のステージに立つ桑原志織さん＝２０日、ワルシャワ（Ｃ）フレデリック・ショパン研究所

ショパン国際ピアノ・コンクール本選のステージで演奏する桑原志織さん（左下）＝２０日、ワルシャワ（Ｃ）フレデリック・ショパン研究所

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]