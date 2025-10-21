娘に性的暴行、父に懲役８年判決＝「卑劣で悪質」―富山地裁

Newsfrom Japan

富山県黒部市で２０１６年、当時高校生だった実の娘の福山里帆さん（２５）に性的暴行を加えたとして、準強姦（ごうかん）罪に問われた無職大門広治被告（５４）の判決公判が２１日、富山地裁であった。梅沢利昭裁判長は「卑劣で悪質だ」と述べ、求刑通り懲役８年を言い渡した。

公判では、福山さんが暴行に逆らえる状況にあったかが争点となったが、梅沢裁判長は福山さんの供述内容は非常に具体的で、必死に抵抗しても功を奏さなかった無力感を如実に示していると指摘。供述には高度な信用性が認められるとして、「娘は逆らえた」とする被告側の無罪主張を退けた。

その上で、家庭内という発覚しづらい状況を悪用し、性欲を満たすために被害者の人格を無視して行った常習的犯行だと厳しく非難。「被害者は中学生の頃から性的虐待を繰り返し受け、周囲に助けを求めても奏功せず、逃げ場のない状況で精神的に追い詰められており、結果は重大だ」とし、被告が法廷で被害者を愚弄（ぐろう）する弁解に終始していることも踏まえれば、求刑通りとすることが相当だと結論付けた。

判決によると、大門被告は１６年８月、黒部市の自宅で、当時１６歳で高校生だった福山さんが抵抗できないことに乗じて、性的暴行を加えた。

大門被告の逮捕後、実名を明かして被害を訴えてきた福山さんは判決後に記者会見し、「ほっとした。やってきたことが認められた」と判決を評価した。同席した福山さんの代理人弁護士は「被害者の心情に寄り添った判決だ」と述べた。

会見で福山さんは、家庭内性暴力被害者への支援の必要性を強調。被害に遭った子どもたちが刑事告訴に踏み切れるよう、支援する一般財団法人を立ち上げたことも明らかにした。

大門広治被告の判決後、記者会見する娘の福山里帆さん＝２１日午後、富山市

