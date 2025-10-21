第２次大戦後、８０カ国超で誕生＝女性の大統領・首相

Newsfrom Japan

自民党の高市早苗総裁が２１日、女性として日本憲政史上初めて首相に選出された。米シンクタンク「外交問題評議会」によると、国連加盟１９３カ国のうち、第２次大戦以降に女性が大統領や首相を務めたことがある国は今年７月末時点で８２カ国で、全体の約４割に上る。ジェンダー平等先進地の北欧はもとより、男性優位の気風が根強いメキシコでも昨年、シェインバウム大統領が誕生するなど、世界的に「当たり前」となりつつある。

女性で初めて国・地域の首脳となったのは、１９６０年の英連邦自治領セイロン（現スリランカ）のシリマボ・バンダラナイケ首相。６６年にインドでインディラ・ガンジー氏、７９年には英国で「鉄の女」マーガレット・サッチャー氏が宰相となった。９０年代以降は欧州や東南アジア、南米など各地で誕生。近隣では、２０１３年に韓国で朴槿恵氏が大統領に上り詰めた。高市氏の首相就任により、先進７カ国（Ｇ７）では米国以外で大統領または首相が誕生したことになる。

お茶の水女子大学ジェンダー研究所の申※（※王ヘンに其）榮教授（比較政治）は、女性指導者が増加した背景について「女性運動などを通じて社会の意識が変化し、女性の政治家が増えてきた結果」と説明。一方で、「世界的に共通するパターンとして、政党などが危機に陥った時代に女性首脳が生まれることがある」と指摘する。高市氏については、日本で女性の政治的地位が高まった結果というより、少数与党となった自民党が「刷新感」を求めたことが理由の一つだと分析している。

日本の衆参国会議員の女性比率は２０日時点で２０．５％。各国議会でつくる列国議会同盟（ＩＰＵ）の集計によると、Ｇ７最下位で、世界平均の２７．１％（１日時点）も下回る。

高市氏は、選択的夫婦別姓の導入などに慎重姿勢を見せており、政権下でジェンダー平等政策が進むかは見通せない。申教授は「保守から革新まで、多様な考えを持つ女性がさまざまな組織内で増えることが、また次の女性リーダーが生まれることにつながる」と強調した。

（写真左上から時計回りに）韓国の朴槿恵元大統領、英国のサッチャー元首相、インドのインディラ・ガンジー元首相、メキシコのシェインバウム大統領（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]