高市首相、２４日所信表明＝ガソリン減税、２月実施を自民提案―参院合意

自民党の磯崎仁彦、立憲民主党の斎藤嘉隆両参院国対委員長は２２日、国会内で会談し、高市早苗首相の所信表明演説を２４日に行うことで大筋合意した。これに対する参院の各党代表質問は１１月５、６両日に実施。衆院は２３日の議院運営委員会理事会で日程を協議する。

自民の梶山弘志、立民の笠浩史両国対委員長も２２日、ガソリン税の暫定税率を廃止する法案を巡り、国会内で会談した。笠氏によると、梶山氏は１１月に法案を成立させた上で、当面は補助金の引き上げで対応し、来年２月に完全廃止するスケジュールを提示。引き続き協議することとなった。

梶山、笠両氏はまた、所信表明演説などの対応を協議。会談後、梶山氏は記者団に「（２４日の日程を）ある程度、理解してもらった」と述べた。自民は、衆院の代表質問を１１月４、５両日に行う案を示している。

会談に臨む自民党の梶山弘志国対委員長（中央右）と立憲民主党の笠浩史国対委員長（同左）ら＝２２日午後、国会内

