全都道府県で月給・ボーナス増＝平均年収１７万～２５万円アップ―人事委勧告

Newsfrom Japan

４７都道府県の職員給与に関する人事委員会勧告が２２日、出そろった。民間企業の賃上げを踏まえ、２０２５年度の月給とボーナス（期末・勤勉手当）について、全都道府県が引き上げを勧告。勧告通り実施されれば、平均年収は１７万２０００～２５万５０００円アップする。

各人事委は、地域の民間企業が支給した４月分の月給と前年冬・今年夏のボーナスを調査。官民の格差に応じ、公務員の月給やボーナスの改定を勧告した。

時事通信の調査によると、月給の引き上げ率が最も高かったのは鹿児島３．６２％（１万３１５９円）。最も低かったのは和歌山２．４４％（９２２０円）だった。初任給は大卒で１万２０００円、高卒で１万２２００円引き上げるところが多かった。

ボーナスは、４４都道府県が０．０５カ月増、青森、鳥取、島根が０．１０カ月増だった。年間支給月数は、東京、鳥取、島根、高知を除く４３道府県で４．６５カ月となる。東京は４．９０カ月で最も多い。改定後の平均年収は、東京７３４万５０００円が最も高く、高知５８７万５０００円が最も低かった。

鹿児島県庁＝鹿児島市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]