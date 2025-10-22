卵の卸値上昇に警戒感＝迫る最高値、今季初鳥インフル

Newsfrom Japan

高病原性鳥インフルエンザが今季初めて養鶏場で発生し、関係者は警戒を強めている。卵の卸値は既に過去最高値に迫っており、感染が拡大すれば供給量は減り、価格が一段と上昇しかねない。

「ついに今年も来たか」。北海道白老町で感染が確認された２２日、大手スーパーの関係者はため息をついた。ＪＡ全農たまごが発表している鶏卵１キロ当たりの卸値は、２２日時点の基準値（Ｍサイズ、東京地区）が３２５円。昨シーズンの鳥インフル流行で高騰した影響が続き、２０２３年春に記録した最高値３５０円に近づいている。

２２年秋から２３年春のシーズンは鳥インフルが大流行。採卵鶏の殺処分数は過去最多の約１６５４万羽に上り、品不足と価格の急上昇を招いて「エッグショック」と呼ばれた。昨シーズンも年明けに鳥インフルの発生が急増した上に飼料価格の高騰なども重なり、今年１月下旬以降、卵の卸値は１キロ３００円を超える水準で推移してきた。

日本養鶏協会は先月末、鶏卵の需給見通しを公表。鳥インフルの流行状況を考慮しなければ、昨シーズンに殺処分された分に代わる採卵鶏が育ち、年明け以降は生産量が回復すると見込んでいた。

エッグショックの引き金となった２２～２３年シーズンの鳥インフルは、初の感染確認が１０月２８日で、卸値はその後の約５カ月で１００円程度値上がりした。今季はそれよりも約１週間早く、２年前と同様の大規模感染が起きれば最高値を更新する可能性もあり、政府はまん延防止に全力を挙げる方針だ。

