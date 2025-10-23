観光公害「深刻な状況」＝推進計画で対策強化―金子国交相・新閣僚インタビュー

Newsfrom Japan

金子恭之国土交通相は２３日、報道各社のインタビューに応じ、オーバーツーリズム（観光公害）について「深刻な状況であり、観光立国推進基本計画に対策を盛り込む」と述べた。一般ドライバーがマイカーを使って有償で客を運送する「ライドシェア」の全面解禁には否定的な見解を示した。

―インバウンド（訪日客）が一部地域に集中している。

本当に深刻な状況だと認識している。国交省は観光客の受け入れと住民の生活の質を両立すべく、地域の取り組みを支援している。例えば観光スポットを結ぶ特急バス、混雑状況を確認できるマップ、マナー順守を促す看板の導入などだ。現在、観光立国推進基本計画の改定に向けて議論しており、地域への一層の支援策もしっかり盛り込む。全国各地に観光の恩恵が及び、観光振興の意義を国民が実感できるようにする。

―地方のインフラ整備をどう進めるか。

地方に行くほど未整備の道路や老朽化したインフラがある。何があってもその地域に住んでもらえるよう、国土強靱（きょうじん）化をしっかりやりたい。地域の繁栄なくして国の繁栄はない。

―日本維新の会はライドシェアについて、タクシー事業者以外も運行管理ができるといった全面解禁を目指している。

有償の旅客サービスは、適切な運行管理や車両整備による安全確保が必要。事故の責任をどう考えるかも重要だ。自家用車ドライバーのみが責任を負う形態は、安全確保の観点から問題がある。

インタビューに答える金子恭之国土交通相＝２３日午後、東京・霞が関の同省

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]