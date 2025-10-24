小中高生の自殺、最多５２９人＝全体減も若者高止まり―未遂で薬乱用多く・政府白書

Newsfrom Japan

政府は２４日の閣議で、２０２５年版の自殺対策白書を決定した。２４年の小中高生の自殺者は、統計のある１９８０年以降最多の５２９人に上った。全体としては前年比１５１７人減の２万３２０人で、統計開始（７８年）以来２番目に少なかったが、若い世代は高止まりとなった。

若い世代の自殺未遂では、市販薬などのオーバードーズ（過剰摂取）が多くを占めることも分かった。政府は法改正など対策を急いでいる。

小中高生の自殺は新型コロナ禍以降、過去最多水準で推移しており、前年の５１３人から１６人増加。内訳は小学生１５人、中学生１６３人、高校生３５１人だった。特に中高生は２０年を境に急増しており、中学生はこれまでで最多だった。

小中高生を含む１９歳までの自殺の動機や原因は学校に関する問題が最も多く、健康や家庭の問題が続いた。

年代別では１０～２０代で高止まりしており、これらの年代の自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）は先進７カ国（Ｇ７）で最も高いという。

白書は特に１５～２９歳を「若者」として分析。オーバードーズによる自殺未遂が目立った。女性は増加傾向で、うち２０代の自殺者では未遂歴があった人が４割を超え、医薬品を用いた自殺の割合が高かった。

職業別では、無職の若年男性で特に自殺死亡率が高かった。有職者は男女共に理由として健康問題が多く、「職場の人間関係」も目立った。２０代男性では「負債（多重債務）」など経済問題も顕著だった。

全年代を男女別で見ると、男性が１万３８０１人、女性は６５１９人だった。自殺死亡率は若い世代以外では低下した。

政府は、オーバードーズ対策や自殺未遂をした人に対する支援を進める。悩みがある人に「こころの健康相談統一ダイヤル」の利用も呼び掛けている。番号は０５７０（０６４）５５６。

悩む高校生（写真はイメージ）

