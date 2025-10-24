高市首相、２５日から初外国訪問＝ＡＳＥＡＮ皮切り、外交週間突入―トランプ氏と出発前電話へ

Newsfrom Japan

高市早苗首相は２５日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議出席のため、マレーシアのクアラルンプールを訪問する。就任後初の外国訪問で、トランプ米大統領の来日、韓国訪問と続く外交週間のキックオフとなる。首相は「世界の真ん中で咲き誇る日本外交」を掲げており、デビューの舞台で外交手腕をアピールしたい考えだ。

首相は２４日の所信表明演説で、安倍晋三元首相が提唱した「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」を取り上げ、「外交の柱として力強く推進する」と語った。関係者によると、首相は「ＦＯＩＰの打ち出しが弱い」と最近の日本外交への不満を周囲に漏らしており、中国への対抗を意識した安倍外交の「継承と進化」（政府高官）を目指す。

首相はマレーシア出発前の２５日朝、トランプ氏と初の電話会談を行う方向で調整している。

マレーシア訪問は２７日まで。首相は２６日に日ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席し、脱炭素化に向けた東南アジア諸国との連携枠組み「アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ）」首脳会合をマレーシアと共催する。２国間会談も行う見通しだ。

衆院本会議で所信表明演説をする高市早苗首相＝２４日午後、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]