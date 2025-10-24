シャープ、２７年度にＥＶ発売＝ミニバン型、試作車を発表

Newsfrom Japan

シャープは２４日、親会社の台湾・鴻海（ホンハイ）精密工業と開発を進めている電気自動車（ＥＶ）を、２０２７年度に発売する計画を明らかにした。同日、第１弾として市場投入を目指すコンパクトミニバン型の試作車を公表した。今月末に東京都内で開幕する「ジャパンモビリティショー」でも公開する。

試作車はホンハイが開発するＥＶの「Ｍｏｄｅｌ Ａ」がベース。「ＬＤＫ＋」と名付け、駐車時には運転席を後ろ向きに回転することで、リモートワークや映画鑑賞もできるようにするなど、リビングのような空間とした。シャープの種谷元隆専務執行役員は「ＥＶの価値の半歩先を提案していきたい」と話した。

販売価格や販売予定台数などは未定で、販路は家電量販店などを検討する。同社は昨年９月には、車内後方に大型液晶ディスプレーを装備した全長約５メートルのワンボックス型の試作車を公開した。

シャープが開発するミニバン型ＥＶの試作車「ＬＤＫ＋」（同社提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]