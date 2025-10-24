クマに襲われ３８歳男性死亡＝３人重傷、付近で駆除―秋田

Newsfrom Japan

２４日午前１１時１０分ごろ、秋田県東成瀬村田子内で、「クマに襲われている人がいる」と１１９番があった。県警横手署などによると、男女４人が顔や頭などを負傷して倒れ、病院に搬送されたが、午後４時２０分ごろに男性１人の死亡を確認。他の３人は意識があるが、いずれも重傷という。

亡くなったのは近くに住む無職佐々木喜行さん（３８）。村などによると、現場周辺では午後１時２０分ごろ、クマ１頭が駆除された。体長約１．２メートルのメスの成獣で、爪には血痕のようなものが付いており、４人を襲ったクマとみられる。

同署によると、佐々木さんは人の悲鳴を聞き、現場に行ったところをクマに襲われたとみられる。その後駆け付けた父親（６５）や、７６歳と７２歳の夫婦も被害に遭った。４人は夫婦が所有する車の周りに倒れていたという。

現場は東成瀬村役場の西約３５０メートルの民家や畑と山林が近接する地帯。１時間ほど前には現場の南約４００メートルの路上でクマの目撃情報があった。

秋田県では２０日にも湯沢市で男性４人が相次いでクマに襲われ、負傷した。このクマは２４日午後６時時点でも襲われた男性宅に居座り続けている。

４人がクマに襲われた現場周辺を調べる警察官ら＝２４日午後、秋田県東成瀬村

