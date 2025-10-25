中国念頭、ＡＳＥＡＮと連携強化＝高市氏、外交デビュー「大きな成果を」―２６日首脳会議

Newsfrom Japan

【クアラルンプール時事】高市早苗首相は２５日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するため、政府専用機でマレーシアを訪れた。２６日にＡＳＥＡＮとの首脳会議に出席。アジア太平洋地域で覇権主義的行動を強める中国を念頭に、「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」や自由貿易の重要性を訴える。

首相にとって就任後初の外国訪問で、本格的な外交デビューの場となる。日本出発に先立ち、羽田空港で記者団に「ＡＳＥＡＮはインド洋と太平洋の結節点、世界の成長センターで、日本が主導するＦＯＩＰの要だ」と強調。その上で「ＡＳＥＡＮ首脳との信頼関係を深め、大きな成果を挙げたい。世界の真ん中で咲き誇る日本外交をしっかりと進めていく」と意欲を示した。

首相は２４日の所信表明演説で、ＦＯＩＰを「外交の柱として力強く推進し、時代に合わせて進化させていく」と宣言。中国の動向を視野に今後、基本的価値を共有する東南アジアの同志国との連携を深めたい考えだ。

東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するため、政府専用機でマレーシアへ出発する高市早苗首相（右）＝２５日午後、東京・羽田空港

