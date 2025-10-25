創設８０年で記念会合＝「多国間主義の堅持確認」―国連安保理

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】国連安全保障理事会は２４日、国連の創設８０年を記念する会合を開いた。ロシアのネベンジャ国連大使が「多国間主義を堅持する姿勢を再確認する」との議長国声明を発表し、対話の場としての安保理の重要性を強調した。

声明は「現在および将来の課題に的確で効果的に対応できる組織であることを保証する」と述べるにとどめ、長年必要性が指摘されている安保理改革には触れなかった。

グテレス事務総長はオンラインで出席し、「（理事国による）国連憲章に反した行動をあまりにも頻繁に目にしてきた」と、名指しを避けながらもウクライナに侵攻したロシアなどを念頭に現状への懸念を表明。常任理事国の拡大を含む安保理改革について「国際秩序と安全の維持のために不可欠」と訴えた。

日本の山崎和之国連大使も「常任・非常任両理事国の拡大が必要」と強調し、改革実現に取り組む考えを示した。また、カリウキ英国連次席大使は日本などを常任理事国に加える案を支持すると表明した。

会合を欠席したウクライナは、欧州連合（ＥＵ）や日本などと共同で声明を発表。「侵略国が国連の将来について説くことは、国連憲章への攻撃だ」と議長国ロシアを非難した。

