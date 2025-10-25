逮捕の男、のこぎりとはさみも所持＝負傷の機動隊員重傷―警視庁

Newsfrom Japan

東京都港区の米大使館近くで刃物を持った男が逮捕された事件で、男は両手に持った刃物のほかに、リュック内に折り畳み式のこぎりとはさみを所持していたことが２５日、警視庁捜査１課への取材で分かった。男は動機について「気象庁と警察庁に対する逆恨み」と供述。「気象庁職員が意図的に気候を変動させている」などと話しているといい、同課が慎重に調べている。

同課によると、男は住所職業不詳、塩田達也容疑者（３８）。同課は２６日に傷害や銃刀法違反などの容疑で送検する。

同容疑者は２４日午後２時半ごろ、機動隊員に職務質問された際、リュックなどから刃体約１７センチの包丁と同約１３センチの果物ナイフを取り出し、隊員に向けたとして公務執行妨害容疑で現行犯逮捕された。

隊員は同容疑者を制圧した際、包丁で右足首を切られたとみられ、アキレス腱（けん）断裂など３カ月の重傷と診断された。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]