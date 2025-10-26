バイオリンの吉本梨乃さん２位＝パガニーニ国際コンクール―イタリア

Newsfrom Japan

【パリ時事】イタリア北部ジェノバで２５日、第５８回パガニーニ国際バイオリンコンクールの最終選考が行われ、神戸市出身の吉本梨乃さん（２２）が２位に入賞した。１位は中国のジャン・アオジュさん（１７）。

本選は１５日に始まり、日本人４人を含む２０人が出場。最終選考には日本、中国、韓国の３人が残った。吉本さんは難曲として知られる協奏曲など２曲をオーケストラと熱演。会場は大きな拍手に包まれた。

吉本さんは２００３年生まれ。３歳でバイオリンを始め、１４歳で欧州留学。オーストリア・ウィーンやベルギー・ブリュッセルで研さんを積み、２２年にフリッツ・クライスラー国際バイオリンコンクールでも２位に入った。

パガニーニ国際コンクールは１９５４年にスタート。ジェノバ生まれの名バイオリニスト、ニコロ・パガニーニ（１７８２～１８４０年）の名前を冠している。

２５日、イタリア北部ジェノバで行われた第５８回パガニーニ国際バイオリンコンクールの最終選考で演奏する吉本梨乃さん（左）（事務局提供、ジュジ・ロレッリ氏撮影・時事）

２５日、イタリア北部ジェノバで行われた第５８回パガニーニ国際バイオリンコンクールの最終選考で演奏する吉本梨乃さん（手前）（事務局提供、ジュジ・ロレッリ氏撮影・時事）

