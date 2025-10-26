新型ＩＳＳ補給機、初打ち上げ成功＝油井さん、アームでキャッチへ―最大形態のＨ３で・ＪＡＸＡ

Newsfrom Japan

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２６日午前９時、新型宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ―Ｘ）１号機を搭載したＨ３ロケット７号機を、鹿児島県・種子島宇宙センターから打ち上げた。約１４分後に目標軌道に投入され、打ち上げは成功した。

ＨＴＶ―Ｘは太陽電池パネルを予定通り展開するなど、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に向けて順調に飛行を継続。ＩＳＳ滞在中の油井亀美也さん（５５）が３０日午前１時前にロボットアームでキャッチする計画だ。

ＪＡＸＡの山川宏理事長は打ち上げ後の記者会見で「ＨＴＶ―Ｘは、ＩＳＳという国際プロジェクトで日本が果たすべき重要な役割、責任だと思うが、その道筋が見えたという点で大きな意義がある」と話した。

ＨＴＶ―Ｘは、ＩＳＳに物資や実験装置などを輸送する無人補給機で、２００９～２０年に計９機が連続成功した「こうのとり」（ＨＴＶ）の後継。搭載できる貨物量を約１．５倍の約５．８トンに増やしたほか、ＩＳＳからの離脱後も最長１年半の飛行が可能になり、軌道上での実証実験にも活用できるようになった。

１号機には生鮮食品や水などのほか、日本実験棟「きぼう」の船外に設置する中型曝露（ばくろ）実験アダプターや、ＪＡＸＡが将来の月・火星探査に向けた実証実験を行う二酸化炭素除去装置などが積み込まれている。

新型宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ―Ｘ）を搭載し打ち上げられるＨ３ロケット７号機＝２６日午前、鹿児島県・種子島宇宙センター

