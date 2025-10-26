防衛財源「できることは何でも」＝赤字国債、否定せず―片山財務相

Newsfrom Japan

片山さつき財務相は２６日のＮＨＫ番組で、防衛費を対ＧＤＰ（国内総生産）比で２％に引き上げる目標を今年度に達成するための財源確保について「できることは何でもやる」と表明した。片山氏は「日本は世界でみても一番厳しい安全保障環境に置かれている。必要と思えるものを前倒ししなければならない」と強調した。

高市早苗首相は２４日の所信表明演説で、２０２７年度とした防衛費の対ＧＤＰ比２％の達成時期を「補正予算と合わせて今年度中に前倒し」すると表明した。政府は２７年度までの５年間で防衛費４３兆円を確保し、財源は法人、所得、たばこ各税の増税や決算剰余金、歳出改革などで充当する計画だった。片山氏は赤字国債発行の可能性について「国家の存立が懸かっているので、財源は『これでいけない』『これでなければ』ということはない」と明確に否定しなかった。

就任後、記者会見する片山さつき財務相＝２２日午後、東京・霞が関の財務省

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]